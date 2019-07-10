شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «الصحة النفسية» يبحث إنشاء مركز لعلاج الإدمان في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، وفد الصحة النفسية وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك لبحث إنشاء مركز شامل للكشف عن الإدمان وعلاجه بالمحافظة، وتنفيذ برامج تدريب الإخصائيين النفسيين على طب نفس الأطفال بمستشفيات الصحة النفسية.
من جانبه، أعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل للنهوض بقطاع الطب النفسي بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، فضلًا عن أهمية إنشاء مركز للكشف عن الإدمان وعلاجه بالمحافظة، لمساعدة المرضى على التخلص من الإدمان وتوفير العلاج بالمجان، وتقديم الاستشارة والمساعدة والدعم النفسي لهم، مشيرًا إلى تذليل كافة العقبات لإنشاء مركز علاج الإدمان والدعم النفسي للمرضى.
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