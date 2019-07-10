شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات «صادمة» من والد الطفل ضحية بتر العضو الذكري: «الممرضة ضيّعتنا بـ150 جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ضيّعت مستقبل ابني وفرحة أسرتي بأول مولود بسبب 150 جنيه»، هكذا بدأ المهندس «أشرف» والد الطفل «محمد» كلماته، عُمره شهر واحد، إذ تسبب إهمال ممرضة تعمل في مركز طبي بشبرا الخيمة في ضياع مستقبله، بعد أن تسببت في بتر عضوه الذكري نتيجة عملية ختان أجرتها للطفل بطريقة خاطئة.

قال الأب «أشرف» إنه حضر إلى المركز الطبي بشبرا الخيمة، لتطعيم نجله، وبعد الانتهاء من التطعيم، أشارت عليه قريبته بضرورة «طهارة» الطفل، على يد الممرضة تُدعى «ك.س».

وأضاف: «جاءت إلينا الممرضة مرتدية البالطو الأبيض، وأخذت الطفل لإجراء عملية الطهارة داخل غرفة الطوارئ، لكنها ربطت العضو الذكري بشكل مبالغ فيه».

أجرت الممرضة العملية للطفل مقابل «150 جنيه»، حسبْ شهادة الأب.

عانى الطفل من آلام شديدة بعد العملية، الأمر الذي استدعى أن يجري الأب اتصالاً تليفونيًا للممرضة، فطلبت منه أن يذهب للمركز الذي تم إجراء العملية فيه، وعندما ذهب الأب، وجد أن أعضاء نجله التناسلية «متورمة»، فشارت عليه الممرضة بعلاج للتورم.

Advertisements

استمرت آلام الطفل لأكثر من 10 أيام، طرق الأب خلالها جميع أبواب الأطباء، بحثًا عن حل لطفله الذي لم يتجاوز شهر واحد، فذهب بهِ إلى مستشفى «معهد ناصر»، فقال الأطباء إن الطفل بحالة سيئة، ويحتاج لبتر العضو الذكري.

قال والد الطفل إن «الطبيب الذي استئصل العضو الذكري بكى على حالة طفله، مشيرا إلى أن الممرضة قضت على مستقبل الطفل».

الكشف الطبي على الطفل ضحية بتر العضو الذكري

بدأت الواقعة، عندما اتهم والد الطفل ممرضة بمركز طبي بشبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له مما تسبب له في مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري، والقضاء على ذكورته، إذ تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، من «أ.ح .ع»، 39 عاما، يقطن منطقة منطي بشبرا الخيمة، بأنه أجرى لنجله «م» البالغ من العمر شهر عملية طهارة أثناء إعطائه تطعيمه الشهري داخل أحد المراكز الطبية.

وفوجئ المواطن بأن من قام بالعملية ممرضة وأجرتها بطريقة خاطئة مما تسبب للطفل في مضاعفات وظهر مكان الجرح رغوة وانسداد بمجرى البول وذهبت أسرة الطفل إلى مستشفى معهد ناصر، وأوضح الأطباء أن المشكلة فيمن أجرى له الطهارة، وأن هناك غرغرينة، وتم بتر العضو الذكري للطفل لإنقاذ حياته.

من جانبه، قرر الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية ومديرة التمريض والرعاية الأساسية بالمديرية للتفتيش والتحقيق وسرعة العرض في واقعة اتهام ولي أمر لممرضة بمركز طبي بشبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له، مما تسبب له في مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري.

وأكد «الطباخ» في تصريحات صحفية أنه كلف اللجنة بالتوجه باكر للمركز وإعداد تقرير واف حول الواقعة وملابساتها بالكامل، لافتا إلى أنه لم يتقدم أحد بشكوى رسمية للمديرية، وأن العقوبة على الممرضة ستحددها النيابة العامة حال ثبوت التهمة.