شكرا لقرائتكم خبر عن وفد المجلس الأعلى للجامعات يتفقد منشآت كلية الطب بجامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، أن وفد القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات الذي زار الجامعة عاين المبنى الجارى إنشاؤه لكلية الطب والمبنى الإداري ومبنى المعامل والأقسام والادارة الطبية وباقى منشآت الجامعة والأماكن المخصصة لخدمة الكلية داخل الحرم الجامعى لجامعة العريش بضاحية السلام.

وأوضح بيان، الأربعاء، أنه جرت زيارة مستشفى العريش العام والاطلاع على إمكانياتها والأجهزة والمساعدات الطبية الموجودة بها، حيث من المقرر استخدام المستشفى كمستشفى تعليمى وتدريب طلاب كلية الطب لحين الانتهاء من المستشفى الجامعى الجارى إنشاؤه داخل الحرم الجامعى ووفقا للبروتوكول السابق توقيعه مع وزارة الصحة بخصوص استخدام المستشفى للتعليم والتدريب وتقديم الخدمات الطبية لأهالى المحافظة لحين الانتهاء من إقامة المستشفى الجامعى.

وذكر أن الوفد قد أبدى ملاحظاته المختلفة بخصوص تجهيزات المعامل والأقسام والمبانى المختلفة، مشيرا إلى أن الوفد سيعد تقريره عقب الزيارة لعرضه على المجلس الأعلى للجامعات، تمهيدا للموافقة النهائية على إنشاء كلية الطب وباقى مكونات المجمع الطبى لتكون الكلية جاهزة لبدء الدراسة اعتبارا من العام الدراسى القادم عقب صدور القرار الجمهورى بافتتاحها.

وأوضح أنه من المقرر بدء الدراسة في كلية الطب بالسنوات الأخيرة لاستيعاب أبناء المحافظة الدارسين في الجامعات الأخرى بكليات الطب لحين استكمال الكلية، بهدف توفير الخدمة الطبية المتخصصة لأبناء المحافظة من خلال إنشاء مجمع طبى متكامل يضم إلى جانب كلية الطب مستشفى جامعى ومعهد للتمريض لسد العجز في التخصصات الطبية داخل المحافظة ورفع مستوى المنظومة العلاجية وتغطية احتياجات كافة المنشآت الخاصة بالرعاية الصحية وتحسين الجودة، إلى جانب توفير الكوادر المتخصصة من أساتذة ومدرسين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم داخل الكلية.

وأكد شكر وتقدير الوفد من عمداء كليات الطب بجامعتى السويس وبور سعيد والجامعة الأم قناة السويس.. مقدما شكره باسم جميع أهالى المحافظة لدعم إنشاء كلية الطب لخدمة المنطقة ولتضاف إلى سلسلة كليات الطب لخدمة أبناء القناة وسيناء.

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من جانبه، أكد الدكتور أسامة عنتر عميد طب قناة السويس وعضو الوفد على سعى القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات لإنشاء كلية للطب بجامعة العريش لخدمة أهالى سيناء الذين يستحقون كل الخدمات المميزة.

وأضاف الدكتور سعيد عبدالبارى، عميد طب السويس، وعضو الوفد أن جميع كليات القطاع الطبى تدعم إنشاء كلية للطب بجامعة العريش لتقديم خدمة طبية مميزة لأهالى سيناء.

وأكد الدكتور خالد صبرى، عميد طب بورسعيد، أن ما شاهدناه يوحى بوجود بنية تحتية مناسبة لكلية الطب استكمالا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة الخدمات المطلوبة لأهالى سيناء.

ومما يذكر أنه سبق وضع حجر الأساس لإنشاء كلية الطب داخل الحرم الجامعى بضاحية السلام بالعريش، وجار عملية الإنشاء، كما تم إنشاء المعامل الخاصة بالكلية.

ومما يذكر أيضا أنه سبق صدور القرار الجمهورى رقم147 لسنة 2016 في أبريل الماضى بإنشاء جامعة العريش التي تضم كليات: التربية، العلوم الزراعية البيئية، التربية الرياضية، العلوم، الآداب، ومعهد الدراسات البيئية، وقد ضمت إليها مؤخرا كليات: الاقتصاد المنزلى والتجارة والاستزراع البحرى والمصايد السمكية، وتمت الموافقة أخيرا على إنشاء كلية الطب البيطرى، ثم كلية للطب البشرى.

وقد جاءت زيارة وفد القطاع الطبى من المجلس الأعلى للجامعات لجامعة العريش، للاطلاع على المنشآت والتجهيزات الخاصة بكلية الطب البشرى بالعريش، وضم الوفد كلا من: الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس، الدكتور خالد صبرى عميد كلية الطب بجامعة بورسعيد، والدكتور سعيد عبدالبارى عميد كلية الطب بجامعة السويس، حيث كان في استقبالهم الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش وعدد من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة والعاملين بها والدكتور حاسم حمدى نائبا عن وكيل وزارة الصحة وفتحى عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة وبعض منظمات المجتمع المدنى وأهالى المحافظة.