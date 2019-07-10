شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تطمئن المواطنين: أسعار السلع الأساسية لن ترتفع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، ضرورة موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأعداد العاملين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالنسبة لبعض الوزارات الذين لم يسلموا هذه البيانات.

وأشاد رئيس الوزراء بانخفاض معدلات التضخم لنسبة 8.9% طبقاً لما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، اليوم، إذ سجل معدل التضـخم السنوي (8.9%) لشهر يونيو 2019 مقابل (13.8%) لذات الشهر من العام السابق.

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وأوضح الجهاز أنّ الرقم القياسي العـام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (307.8) نقطة لشهر يونيو 2019 مسجلا انخفاضا قدره- 1.0% عن شهر مايو 2019.

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنّ أسباب الانخفاض ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.6%).

من جانبه، أكد الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن «السلع الأساسية لن ترتفع أسعارها، نظراً لزيادة المعروض عن الطلب، وكذا يوجد لدينا أكبر رصيد استراتيجي من السلع الأساسية، سواء الأرز أو الزيت أو السكر وخلافه».