شكرا لقرائتكم خبر عن بزيادة 6.5 آلاف طن عن 2018.. توريد 100.3% من مستهدف توريدات القمح ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، استمرار أعمال استلام القمح من المزارعين والموردين دون توقف، بهدف الوصول إلى توريد أعلى معدل وسط ارتفاع الكميات الموردة للصوامع والشون بنسبة 100.3% من المستهدف توريده، حيث تم توريد 190580 طن «بزيادة 580 طنا عن المستهدف هذا الموسم المقدر بـ190000 طن»، وبزيادة مقدارها 6 آلاف و580 طنا مقارنة بإجمالي ما تم توريده الموسم الماضي والذي بلغ 184 ألف طن منذ بداية الموسم حتى اليوم، مشيراً إلى استمرار موسم التوريد لحين إعلان وزارة التموين انتهاء الموسم خلال النصف الأول من يوليو الحالي.

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جاء ذلك خلال استعراضه التقرير اليومي للجنة العليا المشرفة على توريد القمح، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2018/2019، للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقاً للخروج بالموسم بالشكل المطلوب، حيث أسهمت هذه الخطة في تذليل العقبات وإحكام الرقابة والمتابعة ومراعاة مصلحة المزارعين والبعد المكانى للمواقع التخزينية والمساحات المنزرعة.

كما أشار المحافظ إلى استمرار أعمال التوريد بالمواقع الثلاثة التي حددتها وزارة التموين وهي صوامع: سدس وكوم أبوراضي وشونة سمسطا،لاستقبال الأقماح من المزراعين على مستوى مراكز المحافظة «مع مراعاة البعد المكاني» للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد جغرافيا.

ومن جهته أشار المهندس مصطفى راشد رئيس اللجنة إلى استمرار أعمال التوريد بشكل متتظم دون معوقات، مشيراً إلى تكليفات المحافظ لأعضاء اللجنة بالمتابعة الميدانية المستمرة لعملية التوريد، والتحقق من جودة الأقماح الموردة واستمرار مراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة عن طريق غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية، لتذليل كافة العقبات أولا بأول، فضلاً عن تعليمات المحافظ للجنة بحصول المزارعين على مستحقاتهم المالية دونما تأخير، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب ووفق الخطة التي أعدتها المحافظة مسبقا في هذا الشأن.