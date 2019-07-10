شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن بعض مناطق بولاق الدكرور في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأربعاء، قطع المياه عن شارع مساكن كفر طهرمس ومتفرعاته وشارع العشرين ومتفرعاته ومنطقة المشابك وأبوقتادة لمدة 8 ساعات، وذلك من الساعة العاشرة مساء الجمعة الموافق 12/7/2019 وحتى الساعة السادسة من صباح السبت الموافق 13/7/2019.

وأوضح بيان، الأربعاء، أن ذلك جاء بناءً على طلب مديرية الطرق بالجيزة بضرورة تحويل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بشارع ترعة عبدالعال (1) حي بولاق الدكرور والمتعارضة مع أعمال الرصف والتطوير ضمن خطة مديرية الطرق والنقل بالجيزة الأمر الذي يتطلب تحويل خط طرد صرف صحي قطر 500 مم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.