شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع قانون التأمينات والمعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب في جلسته الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة للتامينات والمعاشات من حيث المبدأ.

كما وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومة مصر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018-2022 والموقع بتاريخ 23/4/2018.

كما وافق الأعضاء على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 3/44 – أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الاسلامية.