رسمياً.. البرلمان يوافق على رفع سن المعاش إلى ٦٥ عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:
وافق مجلس النواب، على المادة 41 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من الحكومة، والتي تنص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، مساء الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
وتتضمن المادة، رفع سن المعاش بالتدريج، وأن يبدأ التطبيق الفعلي عام 2032، برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سنة كل عامين.
وتنص مادة (41) على أن:
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجياً ليكون الخامسة والستين اعتباراً من أول يوليو 2040.
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