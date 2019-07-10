القبض على المتهم بإحراق مسجل خطر وطفلته في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ- محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على المتهم بقتل مسجل خطر وطفلته داخل شقتهما في منطقة المثلث بحلوان.

وكان المقدم هاني أبو علم رئس مباحث قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغًا يفيد باشتعال النيران بإحدى الشقق السكنية بمنطقة المثلث في حلوان، وبالفحص عثرت قوات الأمن على جثتي رجل وطفلته، ملك، 10 سنوات، محروقتين داخل شقتهما، بعد توثيقهما بالحبال.

وأكد مصدر أمني -فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، أن التحريات كانت تشير إلى تورط أحد جيران المجني عليه في ارتكاب الواقعة، انتقامًا من الضحية.

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وضُبط المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، وإشعال النيران في الشقة، لمحو أي أدلة حول ارتكاب الجريمة.

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