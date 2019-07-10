محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود الأجهزة الأمنية خلال ضبط 6 أشخاص (سبق اتهام 4 منهم في 18 قضية متنوعة "قتل-شروع في قتل-سلاح ناري-مخدرات-تبديد-سرقة-ضرب") أثناء استقلالهم سيارة قيادة أحدهم، وبحوزتهم (2 بندقية آلية-2 بندقية خرطوش-104 طلقة مختلفة الأعيرة-10 خزينة-سلاح أبيض "سنجة"). بمواجهتهم بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع لقيامهم بأعمال الخفرة بالمنطقة الجبلية. Advertisements يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وتفعيل المروريات بدوائر الأقسام والمراكز. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بذخيرة وسلاح آلي.. سقوط 6 عناصر إجرامية في الجيزة- (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.