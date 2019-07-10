"الطريق واقف".. سيارة فاكهة تتسبب في تصادم 6 سيارات على الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

شهد الطريق الدائري، حالة من التكدس المروري مساء اليوم الأربعاء؛ إثر اصطدام سيارة نقل تحمل فاكهة مع 6 سيارات أخرى، ما أدى إلى توقف الاتجاه القادم من مناطق الهرم وفيصل، وتم الدفع برجال المرور لرفع آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية الى طبيعتها.

تلقى مسؤول غرفة عمليات مرور الجيزة إخطارا من الخدمات المعينة بالطريق الدائري بوقوع حادث مروري.

وتبين بالفحص المبدئي وقوع الحادث بين سيارة نقل تحمل فاكهة مع 6 سيارات أخرى، على الفور اللواء علاء متولي مدير مرور الجيزة، بأوناش التدخل السريع لرفع الحادث، وتجرى الآن العمليات على رفع السيارات المتسببة في الحادث لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.