خنقها بإسدال الصلاة ومزقها بـ14 طعنة.. كواليس مقتل محفظة قرآن بسبب 20 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان:

72 ساعة من أعمال البحث والتحري لضباط مباحث إمبابة كشفت قضية "الجريمة اللغز"، وتمكن رجال الشرطة من فك طلاسم واقعة مقتل محفظة قرآن داخل شقتها، وتبين أن الجاني مسجل خطر، وارتكب جريمته بدافع السرقة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى السبت الماضي عندما تلقى العميد محسن كامل مأمور قسم شرطة إمبابة إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بمنطقة القومية.

انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لسيدة وتدعى "أمل عبد القادر" 52 سنة، ترتدي ملابسها كاملة، وبها آثار خنق بالرقبة و14 طعنة متفرقة، وبعثرة في محتويات الشقة.

شكل اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى ترأسه العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع الشمال، وبمشاركة العقيد محمد عرفان، مفتش المباحث والمقدم أمثل حرحش وكيل الفرقة.

72 ساعة كاملة قضاها المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة في مسرح الجريمة بحثا عن طرف خيط يقوده إلى حل القضية، إذ استمع لأقوال شهود عيان وحرص على تفريغ كاميرات المراقبة المُثبتة بالمحلات في المنطقة فضلا عن فحص علاقات الضحية والوقوف على وجود خلافات بينها وآخرين ترقى لارتكاب الجريمة.

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تحريات الرائدين مؤمن فرج ومحمد إدريس والنقيب محمد بهاء معاوني مباحث إمبابة أكدت أن المجني عليها تتمتع بدماثة الخلق وحب واحترام الجميع، وأنها تعمل كمحفظة للقرآن الكريم، وتقيم بمفردها في المنزل.

جهود البحث والتحري لرئيس مباحث إمبابة توصلت إلى أن عاطلا يدعى "فتحي" وشهرته "حمبوصة" سبق اتهامه في 4 قضايا سرقة بالوراق، وراء ارتكاب الجريمة بدافع السرقة، إذ شوهد في وقت معاصر لوقوع الجريمة.

المتهم اعتاد التسول والسرقة بعد وفاة والدته وزواج والده من سيدة أخرى. يوم الجريمة صعد إلى العقار محل الواقعة بدافع السرقة، إلا أن أحد الجيران شعر بخطواته فأسرع بالنزول، وتصادف صعود المجني عليها حاملة أكياسا تحوي طلبات المنزل فعرض عليها مساعدتها.

وضع الجاني الأكياس أمام شقة الضحية، وهمَّ بالمغادرة ليتنامى إلى مسامعه حديث السيدة الخمسينية عبر الهاتف "أنا هنام كمان شوية".

عاد الجاني إلى المنزل بعد فترة قصيرة وتسلل إلى الداخل بعد كسر الباب، واستولى على 20 جنيها وهاتفين، ولدى خروجه شعرت به السيدة فأسرعت إلى شرفة إحدى الغرف للاستغاثة بالجيران، فطرحها أرضا وخنقها بـ"إسدال الصلاة" ثم سدد لها 14 طعنة بسكين المطبخ، وفر هاربا.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أعد المقدم محمد ربيع خطة محكمة للإيقاع بالمتهم، ووجه بنشر أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها الجاني، وتمكن معاونوه الثلاثة من ضبطه، وأقر بجريمته معللا السبب "أنا كنت هسرق وماشي". واقتادت مأمورية من القسم المتهم إلى سرايا النيابة اليوم الأربعاء، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.