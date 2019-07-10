أخبار مصر | "أفريقية البرلمان" تصدر بيانًا عن إنجازاتها خلال دور الانعقاد الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أفريقية البرلمان" تصدر بيانًا عن إنجازاتها خلال دور الانعقاد الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، بيانًا يتضمن إنجازات اللجنة وأعمالها ولقاءاتها مع سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة، وزيارتها الخارجية لدول القارة، والتى قامت بها طوال دور هذا الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.

ووفقًا للبيان الذي أصدرته اللجنة، أنها عقدت اللجنة علي مدار دور الانعقاد الحالى، 27 لقاءًا مع السفراء والوفود، و16 إجتماعًا مع الوزراء ورؤساء الهيئات العامة، ومناقشة 29 موضوع متنوع، و21 طلب إحاطة، بالإضافة إلي القيام بـ 3 زيرات ميدانية، و12 زيارة خارجية.

وحرص رضوان، على لقاء أمانة اللجنة وموظفيها والعاملين بها، وتقديم الشكر لهم وتحيتهم على جهودهم طوال فترة الانعقاد الحالى.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك في المجموع، على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة، بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

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كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب فى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

حيث جاء الطلب بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الاسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته الى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الامر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.

وأعلنت اللجنة الدستورية والتشريعية أمس بمجلس النواب الموافقة على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي لاتخاذ اتخاذ الاجراءات القانونية ضده في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة تقرير اللجنة أمام البرلمان.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا (أكثر من عشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى استقدام الشركات الدولية المنتجة للتقاوى للاستثمار على الأراضى المصرية، ورفع العائد المادى للزراعة المصرية من خلال إنتاج منتجات زراعية جديدة، ويهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المصري كمًا ونوعًا، وتوفير الحماية الدولية للأصناف المصرية بما يحمي المربي والموارد الوراثية المصرية، ورفع قدرات برامج التربية المصرية فنيًا من خلال تبادل الخبرات والتدريب، وزيادة قدرة برامج التربية المحلية على الحصول على التراكيب الوراثية الجديدة.