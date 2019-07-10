أخبار مصر | رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لإنشاء 8 مشروعات تجارية بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لإنشاء 8 مشروعات تجارية بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية بين وزارة التموين وعدد من المستثمرين في السلاسل التجارية لإنشاء مشروعات تجارية وأسواق في عدد من المحافظات.

وقال علي مصيلحي، وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، إن اليوم من الأيام المتميزة في تطوير التجارة الداخلية، متابعا وعندما نتحدث عن التجارة الداخلية نقصد المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية الكبيرة .

وأوضح المصيلحي أن الوزراة تعمل على تقليل الفاقد من السلع القائلة للتخزين، مضيفا أن أقل نسب فاقد تقدر بحوالي ١٠ و ١٥٪؜ وتصل إلى 20% وهو ما يؤثر على السعر للمستهلك، مضيفا أن وجود مناطق لوجستية بجوار الإنتاج يعد توفير تكلفة لنقل البضاعة بشكل مباشر للمكان.

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وأشار إلى أن عنصر النقل الذي يمثل من 20% إلى 30% عبر تقليل حلقات التداول للسلع لتقليل النقل وبالتالي سعر أقل للسلعة.

وتابع أنه الآن ظهر أهمية تنظيم التجارة الداخلية ووضع مصل هذه الاستراتيجية لتقليل الفائض، مشيرا إلى أن الاستراتيجية النير وضعت في ٢٠١٧ بدأنا تنفيذها في ٢٠١٨ وكان هو العام الأهم لتنفيذها.

وأكد ان التطور الحقيقي عندما ننتهي من مثل هذه المشروعات، ولان ما يتعب المجتمع الأسعار، وبدون هذه الاستراتيجية، ستظل لزمة، كاشفا عن عمل سوق جملة للمنتجات النسجية.

وقال ابراهيم العشماوي رئيس قطاع تنمية التجارة الداخلية ان اجمالي المشروعات التي سيتم تنفيذها ٨ مشروعات بتكلفة ٢٣ مليار جنيه والمناطق تتنوع أنشطة تجارية وأسواق ومنافذ وسلاسل تجارية.