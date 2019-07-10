أخبار مصر | الجفري: أصعب عقبات اختلاف الرأي في هذه المرحلة غياب الموضوعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجفري: أصعب عقبات اختلاف الرأي في هذه المرحلة غياب الموضوعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إن من أصعب عقبات اختلاف الرأي في هذه المرحلة غياب الموضوعية، وتزعزع الثقة، وغياب الاحترام بين المختلفين.

‏وأكمل الجفري عبر صفحته على الفيسبوك: هذا الأمر متصل بالخلط بين الاختلاف العلمي أو الفكري وذوات الأشخاص الذين نختلف معهم؛ مما يؤدي إلى شخصنة الخلاف.

وأوضح أن مظاهر ضعف الالتزام بالهدي النبوي جاءت في الاختلاف حتى وصلت إلى الحكم على النوايا ومحاولة إلصاق أنواع التُهم بالمخالف لإسقاطه، مما يُشير إلى السقوط الفكري والأخلاقي معًا.

‏وتابع: فرّق النبي بين الذات والأفكار حين قال صلى الله عليه وآله وسلم عن أُمَيّة ابن أبي الصلت: (أسلم شِعْرُه وكفر قلبُه.