أخبار مصر | الوزراء يوافق على التعاقد مع "سيماف" لتقديم الرعاية الطبية للعاملين بالطيران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء يوافق على التعاقد مع "سيماف" لتقديم الرعاية الطبية للعاملين بالطيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء علي التعاقد مع شركة سياف للإستشارات المالية (المملوكة بالكامل لقطاع الطيران المدني) لتقديم الرعاية الطبية المتميزة لكافة العاملين وأصحاب المعاشات بوزارة الطيران المدني والهيئات والجهات التابعة لها.ويأتي ذلك في ضوء تعزيز السياسات الاجتماعية والإقتصادية التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتنمية جهود تطوير منظومة الرعاية الطبية والإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة علي مستوي الدولة، ورغبة من وزارة الطيران المدني في رفع كفاءة خدمة الرعاية الطبية لكافة العاملين وأصحاب المعاشات بالوزارة والهيئات والجهات التابعة لها، حفاظاً علي إستثمارات الوزارة في كوادر قطاع الطيران المدني البشرية وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة مما يؤمن أفضل رعاية طبية ممكنة وتأثير ذلك الإيجابي علي أدائهم الوظيفي.

ووافق مجلس الوزراء علي الإذن للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالتعاقد مع الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف علي عملية تجريف مصرف بحر البقر في المسافة من الكيلو28,15 حتي الكيلو 19,85 بطول 8,3 كيلو متر.