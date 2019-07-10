أخبار مصر | الوزراء: التعاقد مع المقاولون العرب لتنفيذ منظومة النظافة بمدينة مرسي مطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء: التعاقد مع المقاولون العرب لتنفيذ منظومة النظافة بمدينة مرسي مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء علي طلب التعاقد مع شركة نهضة مصر التابعة لشركة المقاولون العرب لتنفيذ منظومة النظافة بمدينة مرسي مطروح، مع إعطاء الشركة 25% من قيمة التعاقد كدفعة مقدمة.

كما وافق مجلس الوزراء علي بروتوكول التعاون بين صندوق دعم وتطوير الطيران المدني وشركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية لإيجار قاعة أوبرا وملحقاتها (مملوكة للصندوق) لمدة 3 سنوات، ويأتي ذلك في إطار حرص صندوق دعم وتطوير الطيران المدني على القيام بمباشرة إختصاصاته والتي من بينها رعاية العاملين بمجال الطيران المدني إجتماعياً وثقافياً ورياضياً.