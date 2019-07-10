أخبار مصر | الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من وزارة الإسكان.

ويأتي هذا التعديل في إطار الحرص علي تطوير وتحديث خدمات مكتب براءات الإختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال تسهيل إجراءات طلب البراءة، وقدرة مكتب براءات الإختراع علي العمل إلكترونيا ومواكبة التقدم التكنولوجي لمكاتب البراءات المناظرة ولحسن سير العمل وسرعته وتوفيراً للنفقات.

وشملت تلك التعديلات وسيلة إخطار صاحب الشأن بكتاب مصحوب بعلم الوصول للقرارات الصادرة من مكتب براءات الاختراع على أن تضاف عبارة " أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى" في المواد أرقام (19، 20، 22 ،24 ،25 ،29 ،34، 42، 43، 60) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003.