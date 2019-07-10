مصر | ننشر صورة المتهم بقتل "محفظة القرآن" في إمبابة

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل قتل محفظة قرآن بـ 14 طعنة، داخل شقتها بمنطقة إمبابة وتبين أنها تدعي أمل.ع، في العقد الخامس من عمرها، ومعروفة وسط جيرانها بـ "أم هاجر"، ويوم الجريمة طلب منها عاطل مقيم بالمنطقة سكنها، مشهور بـ "حمبوصة"، مساعدتها في توصيل طلباتها للشقة سكنها، حال نزوله من العقار محل الجريمة وقت صعودها، وبعد نزوله عقد العزم على سرقتها.

وأوضحت التحريات، أنه لدي صعوده مرة أخري للشقة سكنها، وفتحه باب الشقة، وجدها نائمة على الأرض، وحال دخوله الشقة، وفتحه حقيبتها لم يعثر على مبالغ مالية سوي 20 جنيها، ولدي خروجه، شعرت بوجوده، فحاولت الصراخ لتستغيث بجيرانها، ما دفعه للتعدي عليها بالضرب محدثا إصابتها بـ 14 طعنة، وسرق هاتفها المحمول، 20 جنيه وفر هاربا.

وأشارت التحريات إلى أن إحدي كاميرات المراقبة المركبة رصدت لحظة هروب المتهم مسرعا، وبتتبع الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها تم الوصول إليه.

كانت كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة ملابسات واقعة العثور على جثة محفظة قرآن مقتولة داخل شقتها بـ 14 طعنة، وتبين أن شاب يقيم بالمنطقة سكنها وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، وعثر على جثة قاطنة الشقة في العقد الخامس من عمرها، مصابة بعدة طعنات، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وتوصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن السيدة المعثور على جثتها داخل شقتها بمنطقة إمبابة، كانت تقيم بمفردها بعد وفاة زوجها، وتعمل محفظة قرآن كريم، كما تبين أنها عثر على جثتها ملقاة على الأرض، ومصابة بـ 14 طعنة، متفرقة بجسدها، وبالفحص تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتوصلت جهوده إلى أن عاطل وراء قتلها لسرقتها، وبإعداد عدة أكمنة تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.