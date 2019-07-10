مصر | "أمه متوفاة وهارب من 4 قضايا سرقة".. مفاجآت حول قتل محفظة قرآن بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمه متوفاة وهارب من 4 قضايا سرقة".. مفاجآت حول قتل محفظة قرآن بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن مفاجآت حول واقعة قتل محفظة قرآن بمنطقة إمبابة وتبين أن المتهم بقتلها، يدعي فتحي، في العقد الثاني من عمره، الشهير بـ" حمبوصة"، ومقيم بقرية طناش بمنطقة الوراق، صادر ضده 4 أحكام قضائية في قضايا سرقة بقسم شرطة الوراق، موضحة إلى أن والدته متوفية ووالده متزوج غيرها.

وأضافت التحقيقات إلى أنه يوم الجريمة كان متواجدا بالعقار سكنها لسرقة إحدي الشقق السكنية ولدي محاولته فتح الباب لسرقة الشقة، إستشعرت به قاطنة الشقة، فحاول الفرار هاربا، ولدي نزوله، تصادف صعود، المجني عليها، فعرض عليها مساعدتها في حمل "الأكياس"، حال عودتها من السوق لشراء طلبات لمنزلها، وبإعطائها له، وصعوده إلى شقتها سمعها تتحدث مع أحد أبنائها في الهاتف المحمول، وتخبره، بأنها سوف تنام، لشعورها بالإرهاق.

وتابعت التحقيقات، أنه بعد نزول الشهير بـ "حمبوصة"، عقد العزم على سرقتها، ومكث في الشارع، بضع الوقت، ليتأكد من نوم المجني عليها، وبصعوده إلى شقتها مرة أخري وفتحه الباب، وجدها نائمة بصالة الشقة، وبتفتيش الشقة لسرقتها، لم يعثر على أي مبالغ مالية سوي 20 جنيها، وحال خروجه، إستشعرت به المجني عليها، وحاولت التوجه إلى الباب لتستغيث بجيرانها، ما دفعه إلى التعدي عليها بالضرب، وإصابتها بـ 14 طعنة، أسقطها قتيلا، ثم سرق هاتفين محمول خاصين بها وفر هاربا.

وأشارت التحقيقات إلى أن إحدي كاميرات المراقبة المركبة بالشارع مكان الجريمة، رصدت لحظة هروب المتهم مسرعا، وبتتبع الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها تم الوصول إليه.

كانت كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة ملابسات واقعة العثور على جثة محفظة قرآن مقتولة داخل شقتها بـ 14 طعنة، وتبين أن عاطل وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، وعثرعلى جثة قاطنة الشقة وتبين أنها تدعي أمل.ع، في العقد الخامس من عمرها، "محفظة قرآن كريم"، مصابة بـ 14 طعنة متفرقة بجسدها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وتوصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن السيدة المعثور على جثتها داخل شقتها بمنطقة إمبابة، كانت تقيم بمفردها بعد وفاة زوجها، وتعمل محفظة قرآن كريم، كما تبين أنها عثر على جثتها ملقاة على الأرض، ومصابة بـ 14 طعنة، متفرقة بجسدها، وبالفحص تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتوصلت جهوده إلى أن عاطل وراء قتلها لسرقتها، وبإعداد عدة أكمنة تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بإخطارمدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.