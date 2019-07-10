مصر | بتهمة الإهمال.. التحقيق مع مسئولي ناد رياضي لغرق طفل بحمام السباحة بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتهمة الإهمال.. التحقيق مع مسئولي ناد رياضي لغرق طفل بحمام السباحة بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة النزهة، التحقيق مع مسئولي نادٍ رياضي لاتهامهم بالإهمال في واقعة غرق طفل داخل حمام سباحة.

وكانت استمعت النيابة لأقوال والد الطفل، الذي اتهم فية بشكل مباشر مشرفي حمام السباحة بالتسبب في وفاة ابنه 5 سنوات، مؤكدًا على أن ابنه تم تسليمه إلى مشرف حمام السباحة في النادي، وطلب منه الاعتناء به بعض الوقت بسبب إلحاح ابنه النزول إلى حمام السباحة وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه، وأنه لم يتأخر دقائق وعاد إلى حمام السباحة ولم يجد ابنه في المكان.