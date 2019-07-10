شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن موعد اختبارات قدرات الجامعات التكنولوجية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩، وتشمل (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة الدلتا التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة بني سويف التكنولوجية: الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة)، اعتبارا من السبت المقبل حتى 20 يوليو الجاري.

وأضافت الوزارة أن الاختبارات سيتم عقدها في المعهد الفني الصناعي بالمطرية، وكلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف، والمعهد الفني الصناعي بقويسنا، وتتكون الاختبارات من ثلاثة أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء للمعلومات العامة في الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة ٥٠ سؤالا اختياريا ما بين متعدد ويشترط للنجاح الحصول على نسبة٦٠٪؜ من الدرجة النهائية.

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وأضافت الوزارة أن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة ٢٠٪؜ من إجمالي عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة٨٠٪؜ من إجمالي عدد المقبولين للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨.

وتشمل البرامج الدراسية المتاحة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة في برامج (تكنولوجيا المعلومات، الطاقة الجديدة والمتجددة، الأوتوترونكس، الميكاترونكس)، وفي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا في برامج (تكنولوجيا المعلومات، الأوتوترونكس، الميكاترونكس)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف في برامج (تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس).

وأشارت الوزارة إلى أن مدة الدراسة بهذه الكليات تمتد لأربع سنوات (٢+٢) وتتيح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.