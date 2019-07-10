شكرا لقرائتكم خبر عن «وجهة مصر 2030».. مبادرة لزيادة الوعي بأهمية تنظيم الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم صندوق الأمم المتحدة للسكان الجولة الخامسة هذا العام من برنامج «وجهة مصر 2030» والتي تقام في محافظة مطروح، في الفترة من 11 إلى 13 يوليو 2019، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه، وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وتأتي هذه الجولة في سياق «اليوم العالمي للسكان»، هادفةً إلى زيادة وعي الشباب بقضايا السكان، خاصةً قضية الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة. وتتمحور أنشطة «وجهة مصر ٢٠٣٠» حول سباق جري طوله ١.٥ كم يوم الجمعة.

سينطلق السباق من أمام ملعب كرة القدم الخماسي بكلية التربية الرياضية بجامعة مطروح، وسيكون خط النهاية عند مسرح الشاطئ.

ستبدأ الأنشطة صباح الخميس القادم بورش عمل تشمل عرض مسرحي تفاعلي يتناول قضايا مثل الزيادة السكانية والزواج المبكر، بالإضافة إلى جلسة توعوية تفاعلية.

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وسيقوم د. أليكساندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بالجري مع أكثر من ألف مشترك في السباق، كما سيشترك معه الروائي والإعلامي عصام يوسف، سفير الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والبطل العالمي المصري في كرة القدم الاستعراضية «Freestyle Football» يوسف أيمن يوروك.

وبعد انتهاء السباق، ستقام حفلة موسيقية بمشاركة فرق «هاي دام» و«المينا»، بالإضافة إلى الفنانات سحر الزغبي وياسمين زكي، كجزء من مبادرة «الموسيقى من أجل التنمية» التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وستختتم مبادرة «الوجهة مصر 2030» أنشطتها يوم 13 يوليو بجولة سياحية تتضمن عدة زيارات منها المتحف الأثري وكهف روميل والقرية البدوية.

تهدف المبادرة إلى توعية الشباب لمواجهة التحديات التنموية من خلال أنشطة تعليمية ترفيهية مختلفة مثل الرياضية والموسيقى والفن والمسرح وورش العمل التفاعلية.

والجدير بالذكر أن المبادرة تتضمن أنشطة شهرية في مختلف محافظات مصر تمتد على مدى 3 أيام للتوعية حول مختلف القضايا التنموية، كما تسعى إلى تعزيز المواقع السياحية المختلفة داخل المحافظات.