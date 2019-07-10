موجز6.. السيسي يوجه باستكمال خطة الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتطوير بنيتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه باستكمال خطة الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتطوير بنيتها التحتية.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن مصر تخطط لاتخاذ اجراءات قانونية بعد بيع دار مزادات "كريستي" فى لندن لتمثال توت عنخ آمون الذى سُرق من معبد الأقصر، ودعت الانتربول إلى التدخل.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، فى مجموعة وإحالة إلى مجلس الدولة للمراجعة.

تجاهلت قناة الجزيرة القطرية ترجمة أجزاء من كلمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقده مع أمير قطر تميم بن حمد، حيث وجدت القناة نفسها فى حرج بسبب السخرية التى أبداها الرئيس الأمريكى من النظام القطرى وتأكيده على أن قطر هى من أنفقت على توسعة قاعدة العديد الأمريكية فى قطر.

العديد من الجرائم التى ارتكبها المتهمين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، فى حق الدولة ومؤسساتها، بالإضافة للعديد من الجرائم التى أرتكبها أعضاء جماعة الإخوان فى الداخل والخارج عقب ثورة 30 يونيو، جعلتنا نذكر الجميع بأسماء أعضاء مكتب الإرشاد وأعضاء شورى الجماعة، فخلال نظر محاكمة المتهمين بالقضية أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قدمت النيابة العامة فى جلسة 10 مارس 2019 كشف بأسماء بأعضاء مكتب الإرشاد وأعضاء شورى الجماعة.

بعد تعرض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لنوبات من الهزات بجسمها للمرة الثالثة فى المناسبات العامة، نعرض فى التقرير التالى تعريف الاهتزاز الذى يصيب الجسم ويسبب رعشة باليدين والقدمين.

عدلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الذى عقدته اليوم الأربعاء، قيمة صرف نفقات جنازة صاحب المعاش فى المادة (32) من مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، ليتم صرفها بواقع ثلاثة أشهر بدلا من شهرين، تصرف لأسرة المتوفى.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال فى المجموع على مشروع قانون مقدم من من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

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أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين والمكفوفين والدمج ستعلن مع نتيجة الثانوية العامة العادية، قائلة: جميع النتائج ستظهر فى توقيت واحد دون تأخير.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بقصر الاتحادية، قاسم مجاليوا، رئيس وزراء تنزانيا، حيث أشاد الرئيس بقوة الدفع التى تشهدها العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب النائب صلاح عيسى مرسى عيسى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بشان قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراء ات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات

يخاطر الرئيس رجب طيب أردوغان بدفع الاقتصاد التركي إلى الانهيار بصورة مماثلة لتلك التي شهدتها بعض دول أمريكا اللاتينية في ظل أنظمة الحكم الشعبي، وفقًا لما صرحت به شركة آشمور لإدارة الاستثمارات ( Ashmore Group Plc.)، ونقلته وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية.

شيع منذ قليل أساتذة كلية الألسن بجامعة عين شمس وأساتذة قسم اللغة العبرية، جثمان الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية بالكلية، وذلك من مسجد السيدة نفيسة.

أدت الأمطار الغزيرة المستمرة لعدة أيام في منطقة قوانجشى فى جنوب الصين إلى حدوث فيضانات شديدة، وتسببت في أضرار واسعة النطاق، وتركت سائقى السيارات عالقين وأجبروا على إجلاء آلاف السكان المحليين.

منذ أن عرف العالم لعبة كرة القدم، وهى تحظى بالعديد من الأرقام والإحصائيات التاريخية التى يصعب علينا نحن المشجعين تصدقيها، وتبرز هذه الأرقام التاريخية فى الدوريات الكبرى والعالمية التى كانت شاهدة على تحقيق أرقام العديد من الأرقام التى كسرها اللاعبون أو حققها فى مسيرتهم الكروية، وظلت هذه الأرقام عقود ومئات السنين خالدة صعب على اللاعبين تحطيمها.

عرضت شبكة "روسيا اليوم"، مشاهد للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهى ترتعش خلال استقبالها لرئيس الوزراء الفنلندى أنتى رينى اليوم الأربعاء، وهى ثالث مرة تصيبها هذه الحالة فى غضون شهر، وخلال مراسم الاستقبال وعزف النشيد الوطنى للبلدين، أمام وسائل الإعلام، لم تتمكن المستشارة الألمانية من السيطرة على حالة الرعشة التى أصابتها.

قال دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت الدول الأعضاء فى اجتماع مغلق اليوم الأربعاء، إن إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%، أي بما يفوق مستوى 3.67 % الذي يسمح به الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

يواصل النظام القطرى دعمه للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان التى تخدم مشروع الدوحة فى المنطقة، وهو ما يدفع النظام القطرى لإنفاق أموال ضخمة جماعة الإخوان وشبابها وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، واحتفال البلدين هذا العام بالذكرى الخامسة والخمسين لتبادل التمثيل الدبلوماسى بينهما.