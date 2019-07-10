شكرا لقرائتكم خبر عن قانون التأمينات الجديد.. صرف نفقات جنازة 3 أشهر فى حالة وفاة صاحب المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجاء التعديل بناء على طلب اللجنة بعدما طلب النائب محمد وهب الله زيادة قيمة صرف نفقة الجنازة شهرا لتكون ثلاثة أشهر بدلا من شهرين، وأيدت اللجنة المقترح ووافقت عليه الحكومة.

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وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالى:

مادة (32)

عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها.

ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.