شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: "أى وزير هيوقع على طلبات من النواب هرفع الجلسة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برفع الجلسة العامة، بسبب التفاف النواب حول وزيرة التضامن الاجتماعى لتوقيع طلبات منهم.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، أن أى وزير سيوقع على أى طلب من أى نائب سيتم رفع الجلسة، وأطلب من الوزير مغادرة الجلسة.
يذكر أن وزيرة التضامن تحضر المناقشات المجلس لمشروع قانون التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة.
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