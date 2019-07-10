شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: لن يتم إقرار قانون التأمينات والمعاشات بدور الانعقاد الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عل عبد العال، إن قانون التأمينات المعاشات لن يتم إقراره بشكل نهائى فى دور الانعقاد الحالى، مضيفا أن مشروع القانون كبير ولم يتم مراجعته من مجلس الدولة، لافتا إلى مجلس الدولة يحتاج إلى 15 يوما للانتهاء من مراجعته ودور الانعقاد انتهى دستوريا فى 30/6

وتابع رئيس البرلمان قائلا: "سيتم مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ ومناقشة مواده وسيتم إرساله لمجلس الدولة، وسيتم أخذ الموافقة النهائية عليه بدور الانعقاد القادم".

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وأضاف عبد العال: "المجلس مرتبط بأجندة تشريعية يتم تنسيقها بين المجلس والحكومة ومينفعش الحكومة تتقدم فى اخر دور الانعقاد بقوانين، والمجلس ليس تحت طلب الحكومة كما أن المجلس سوف يفعل أدواته الرقابية".

واستطرد عبد العال حديثه قائلا: "عدم تفعيل المجلس للأدوات الرقابية جعلت الحكومة تعتقد أن المجلس سلس وسهل وتعاملت معه بنوع من الاستخفاف فأرسلت مشروعات قوانين مهمة فى أخر أيام دور الانعقاد والمدة الدستورية لدور الانعقاد الحالى انتهت فى 30 يونيو"، مشيرًا إلى أن الحكمة من أخذ الإجازة البرلمانية هو عدم إرهاق النائب لأنه يمارس دورا تشريعيا ويحتاج إلى فرصة من الراحة والتقاط الأنفاس.

وقال رئيس مجلس النواب، إن أغلب الوزراء لم يضلعوا بشكل كامل على اللائحة والدستور.