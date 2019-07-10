شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: أسعار السلع الأساسية لن ترتفع والمعروض أكثر من الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على ضرورة موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأعداد العاملين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالنسبة لبعض الوزارات الذين لم يسلموا هذه البيانات.

وأشاد رئيس الوزراء، بانخفاض معدلات التضخم لنسبة 8.9% طبقًا لما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، اليوم، إذ سجل معدل التضـخم السنوى (8.9%) لشهر يونيو 2019 مقابل (13.8%) لذات الشهر من العام السابق.

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وأوضح الجهاز، أن الرقم القياسى العـام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بلغ (307.8) نقطة لشهر يونيو 2019 مسجلا انخفاضا قدره - 1.0% عن شهر مايو 2019.

وأكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن أسباب الانخفاض ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.6%).

وأكدت الحكومة خلال الاجتماع أن السلع الأساسية لن ترتفع أسعارها نظرًا لزيادة المعروض عن الطلب، وكذا يوجد أكبر رصيد استراتيجى من السلع الأساسية، سواء الأرز أو الزيت أو السكر، وخلافه.