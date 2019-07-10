شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة «الأعلى للإعلام» لمشروعات التخرج تغلق أبواب التقدم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام تلقي الأعمال المشاركة في مسابقة «التميز الإعلامي» لمشروعات تخرج طلاب الإعلام، والتي ينتظر أن تغلق أبواب التقدم إليها غدا الخميس.

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وتلقى المجلس على مدار الأيام الماضية الأعمال المشاركة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية في التخصصات والأقسام المختلفة، وقد تصدرت قائمة المتقدمين جامعة عين شمس ب ٤٧ مشروعا في مختلف التخصصات تقدم بها قسم الإعلام بكلية الآداب وكلية البنات، وقد تقدمت حتى الآن الكليات والأقسام المعنية بجامعات القاهرة والإسكندرية وحلوان وبني سويف وبنها والمنيا والأهرام الكندية وسيناء والمعهد الدولي للإعلام بالشروق والمعهد الكندي العالي للإعلام والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام .

يذكر أن التميز الإعلامي هي مسابقة سنوية ينظمها الموقع الرسمي للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برعاية الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، بين مشاريع تخرج الطلاب، في السنة الأخيرة من دراستهم الجامعية.

وتهدف المسابقة إلى دعم العناصر المبدعة والمتميزة بين الطلاب وتحفيز طلاب السنوات التالية لهم لبذل جهد أكبر في مشروعات تخرجهم، بالإضافة إلى تعريفهم بضرورة تطبيق المعايير والأكواد المهنية التي تنظم سوق الإعلام، وكذلك منح أعضاء هيئات التدريس تقديرهم المستحق، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين المجلس والمؤسسات التعليمية بما يساهم في رفع مستوى الخريجين ويخدم المهنة.