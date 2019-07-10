شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاح هرم «سنفرو» السبت.. تعرَّف على تقنية بناء الأهرامات «المائلة» (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الآثار، افتتاح هرم «سنفرو المعروض بالهرم المنحنى، بمنطقة آثار دهشور، السبت المقبل، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

يُعرف هرم «سنفرو» بـ «الهرم المنكسر»، ويقع في منطقة آثار دهشور، وهو يعتبر أحد الأهرامات الثلاثة التي قام ببنائها الفرعون سنفرو، مؤسس الأسرة الرابعة.

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كان الهرم عبارة عن 8 طبقات، وقد استغرق بناءه حوالي 14 سنة، لكن بعد العمل فيه، نُقل مكان هرم شمال بلدة دهشور، ورغم طول المدة التي استغرقها بناء الهرم، لم يُعجب الملك «سنفرو» به، واختار مكان آخر ليُدفن به.

بنى «سنفرو» هرمًا آخر في منطقة آثار دهشور، تكوّن من الحجارة على شكل زوايا مائلة نحو الأرض كل زاوية 60 درجة، وجدرانه مائلة للداخل، ولما أقيم البناء بدأ يغوص بسبب الأحمال الحجرية والزوايا، ولتدارك هذه المشكلة قام البناؤن بوضع جدرانًا تدعيمية جعلت زاوية الميل 55 درجة للبناء الذي لم يكتمل بعد، ثم أكملوا البناء بزاوية منحنية قدرها 43 درجة، مما جعله يطلق عليه الهرم المنحني.

اكتشف الفراعنة من تجربة «سنفرو» تقنية بناء الأهرامات عن طريق وضع طوابق أفقية من الحجارة، كل طبقة مربعة من الحجارة يعلوها طبقة أقل في المساحة، بدلا من البناء عن طريق الحجارة المائلة بزاوية 55 أو 43 درجة كما كان في الهرم المنحني، وهذه التقنية الجديدة جعلت سنفرو يبني هرمًا عملاقًا، أطلق عليه الهرم الشمالي (North Pyramid) على بعد 1.6 كم شمال الهرم المنحني بدهشور، وبناء على تقنية بناء هرم سنفرو الشمالي بنيت الأهرامات بالجيزة.