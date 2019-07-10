شكرا لقرائتكم خبر عن سفير جورجيا بالقاهرة: اتصالات مكثفة لتنظيم رحلات مباشرة بين القاهرة وتبليسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير جورجيا في القاهرة، ألكسندر نالبندوف، إن هناك اتصالات مكثفة على مستوى المسؤولين في كلا البلدين، لفتح رحلات جوية مباشرة بين القاهرة والعاصمة الجورجية تبليسى، حتى تكون هناك فرصة سفر جديدة بالإضافة إلى الرحلات المباشرة التى يتم تشغيلها بالفعل بين العاصمة الجورجية من جهة، والغردقة وشرم الشيخ من جهة أخرى.

وأشار السفير الجورجي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إلي أن عدد الزائرين من مصر وفقًا للإحصاءات، فى 2018 بلغ 7.828 (زيادة بنسبة 0.6 ٪ مقارنة مع عام 2017)، وفى 2019 بلغ عدد السائحين من مصر3.734 ، مؤكدا سعي بلاده لتسهيل التأشيرات للمصريين للدخول إلى جورجيا، شرط استيفاء الأوراق المطلوبة، وأوضح أن من لديه تأشيرة أمريكية أو شنجن يمكنه الدخول إلى جورجيا، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا في أعداد السياح من دول السعودية والإمارات والكويت والأردن.

وأكد أن إيرادات السياحة في بلاده وصلت إلى 3.2 مليار دولار عام 2018، على الرغم من العقبات، موضحا أن قطاع السياحة لا يزال ينمو ويقوم بتوفير المزيد من فرص العمل.