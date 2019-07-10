شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء «مدبولي» مع رئيس مجلس إدارة شركة بكتل العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، بريندان بكتل، رئيس مجلس إدارة شركة بكتل العالمية، والوفد المرافق له، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهل رئيس «بكتل» اللقاء بتوجيه التهنئة للحكومة المصرية على النجاح الذي تحقق على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، مؤكداً أنه في كل زيارة له إلى مصر يرى مزيداً من التطوير عن الزيارة التي سبقتها.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن شركة بكتل تعمل في مصر منذ عدة عقود، وقد أجرى وفد الشركة مباحثات مثمرة مع وزير البترول حول مشروع لمجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويتطلعون للتوصل إلى اتفاق في القريب العاجل بشأنه.

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وأكد رئيس بكتل أن الشركة حريصة على زيادة حجم مشروعاتها في مصر، ومتحمسون للإسهام في جهود التنمية التي تجرى على أرض مصر، لاسيما في المجالات التي تمثل أولوية لمصر وتتمتع فيها الشركة بخبرات كبيرة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم مع شركة عالمية لها سمعة طيبة مثل بكتل، مؤكداً حرص الحكومة على الاستفادة من خبرات الشركة في تنفيذ مشروعات عملاقة ليس فقط في مجال البترول والغاز، وإنما أيضاً في مجال النقل في ضوء الخطة الطموحة للدولة المصرية في تطوير هذا القطاع الحيوى، وإحداث نقلة نوعية تنناسب مع جهود التطوير الشامل التي ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما أشار مدبولى إلى أن تحلية مياه البحر تمثل أيضاً أحد المجالات المهمة التي نتطلع لتدشين تعاون بشأنها مع شركة بكتل، لتلبية احتياجات مصر المائية.

ووجه رئيس الوزراء بقيام الوزراء المعنيين بالتنسيق مع مسؤولى شركة بكتل خلال الأيام المقبلة من أجل تسريع الاتفاق حول مجالات التعاون المقترحة.