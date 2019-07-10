شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القضاء الأعلى يعقد أولى جلساته برئاسة المستشار عبدالله عصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس القضاء الأعلى، والذى يضم إلى جانب رئيس محكمة النقض ونائبا رئيس المحكمة «الأول» و«الثاني»، ورؤساء محكمة استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا، والنائب العام، الأربعاء، أولى جلساته بتشكيله الجديد برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث نظر عدة موضوعات منها: تجديد الإعارات، والتداول فيما يخص شؤون القضاة، والمتقاضين والاتفاق على الرؤى المشتركة في كل المسائل القضائية.

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وعلى صعيد متصل، استقبل المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بدار القضاء العالي، الأربعاء، مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، حيث قدم المجلس التهنئة لـ«عصر» بالمنصب الجديد شيخًا للقضاة.

وقال المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء، إن لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى بمجلس إدارة نادي القضاة تناول أمور القضاء في المرحلة القادمة، وما يتطلع إليه القضاة من «عصر» في سبيل النهوض بشؤونهم ورعايتهم لتحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال «رضا»، في بيان صحفي، إن رئيس مجلس القضاء الأعلى توجه بالشكر لأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة على التهنئة، ووعدهم ببذل كل الجهد لإعلاء شأن القضاة لتحقيق العدالة المنشودة.