شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تعيين «الصغير» رئيسا للهيئة القومية للبريد لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بتجديد تعيين عصام محمد الصغير محمد نصر رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، وذلك اعتباراً من 16 يوليو 2019.

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تولى «الصغير» على مدار 18 عاما تطوير وميكنة الخدمات البريدية والعمليات اللوجستية بمجموعة بريد الإمارات وساعدته هذه الخبرات على تولي مهام تصميم وتطوير مجموعات متعددة من الأنظمة ذات المستوى العالمي لميكنة جميع الخدمات البريدية والغير بريدية والعمليات التشغيلية وتحويلها إلى خدمات اليكترونية وتقديمها من خلال الحكومة الذكية مما حقق أعلى مستوى من الجودة ومراقبة معايير أداء الخدمات المقدمة للعملاء وخفض التكاليف التشغيلية.

وقد شارك في العديد من المشاريع الاستراتيجية المتخصصة في تطوير أنظمة البريد في معظم دول العالم وعلى سبيل المثال اليابان، ألمانيا، سويسرا، انجلترا، ايرلندا، الهند، الدنمارك وقد ساعدته هذه المشاريع العالمية على تكوين شبكة من العلاقات الدولية بمختلف الجهات والشركات ذات الصلة.

ويعتبر«الصغير» من الخبراء المتخصصين في أنظمة وقواعد الاتحاد البريدي العالمي، وإنشاء قواعد البيانات الجغرافية GIS، وقد عمل لدي الاتحاد البريدي كمستشار تقني لتطوير الخدمات البريدية وأنظمة الرمز البريدي. كما تولي تصميم وتنفيذ أكبر وأحدث مشروع لأنظمة فرز وميكنة وتتبع الرسائل على مستوي المنطقة.