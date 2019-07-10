شكرا لقرائتكم خبر عن لامتناعهم عن نقل الركاب.. إلغاء تراخيص 6 سيارات أجرة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية إلغاء تراخيص عدد (6) سيارات أجرة تعمل على خط شبين الكوم- منوف، وذلك لإمتناعهم عن نقل الركاب من مركز شبين الكوم إلى مركز منوف والعكس.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مدير عام مشروع المواقف بالمنوفية والمتضمنة أنه فور تلقي بلاغ من مشرف مواقف مدينة شبين الكوم يفيد قيام مجموعة من سائقي سيارات خط شبين الكوم- منوف وهم ( 8271 م.ع.أ / 1859 م.و.أ / 9423 م.ه.ر ) وخط منوف- شبين الكوم وهم ( 70325 / 70219 / 71341 ) أجرة منوفية بالإمتناع عن تحميل الركاب.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه سيتم التعامل بحزم ضد أي مخالف وغير ملتزم باللوائح والقوانين، وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، موجهاً إدارة مرور المنوفية ومدير عام المواقف بإستمرار تشديد الرقابة على مواقف السيارات لضمان إلتزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بنطاق المحافظة بالتعريفة الجديدة ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية والمدن تنفيذ التعريفة بكل دقة حفاظاً على حقوق المواطنين.