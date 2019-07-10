شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يكرم فريق ذوي الإعاقة لفوزه بالدوري الممتاز لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، فريق الصم والبكم لكرة القدم بمركز شباب السنبلاوين لفوزه بالمركز الأول بالدوري الممتاز لكرة القدم على مستوى الجمهورية، بعد تفوقه على مركز شباب المنوفية على ملعب المركز الأولمبي بالقاهرة.

وقال محافظ الدقهلية، إن الدولة لم ولن تدخر جهدا في دعم الرياضة ودعم الشباب في كافة الأنشطة الرياضية لأنهم مستقبل مصر المشرق، وتقدم الدولة كل الدعم لكافة مراكز الشباب من خلال إنشاء ملاعب وصالات رياضيه لممارسة الأنشطة المتعددة والألعاب الفردية.

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ومن جهة أخرى كرم المحافظ اللاعب أحمد عادل العمراوي لحصوله على الميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية للعبة «الكيك بوكس» للمحترفين وزن 70 كيلو جرام، وتكريم اللاعب خالد السعيد العناني لحصوله على الميدالية الذهبية في لعبة المصارعة وزن 110 كيلو جرام.

وأكد المحافظ على أن الألعاب الفردية لا تقل أهميتها عن كرة القدم لأنها تفرز لنا أبطالاً يرفعوا اسم مصر في جميع المحافل الدولية، ولابد من الاهتمام بها جيداً وتقديم كافة سبل الدعم لأصحاب هذه الألعاب.

وأشار إلى أن الدقهلية دائماً في صدارة المحافظات في شتي المجالات بفضل أبناءها فأنجبت لمصر أعلام وعلماء في مجالات الفن والأدب والدين والسياسة والرياضة والطب فهذا ليس بجديد عليها فدائماً ما يخرج منها العظماء .

حضر التكريم رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وإيهاب بدوي رئيس مجلس إدارة مركز شباب السنبلاوين.