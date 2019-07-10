الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل التصالح في «مخالفات البناء» (نص كامل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 8 يوليو، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وللاطلاع على نص القرارات:

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