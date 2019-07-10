شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة «اطمئن على قلبك» لطلاب أفريقيا بمركز القلب بجامعة الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الأربعاء، يرافقه الدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور على الأمين، مدير المركز الإسلامي لأمراض القلب بجامعة الأزهر، مبادرة «اطمئن على قلبك» للأشقاء من الطلاب الوافدين من الدول الأفريقية.

عقب تدشين المبادرة، تفقد رئيس الجامعة العيادات بمركز القلب، وتحدث مع المواطنين من المترددين على المركز، حيث أشادوا بالخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدين أن مركز القلب بجامعة الأزهر يعد مفخرة طبية مصرية، ويقدم خدمات طبية متميزة بأسعار رمزية، كما تفقد القسم الداخلى للاطمئنان على الحالات المرضية المحجوزة، والتي تم إجراء عمليات قسطرة وتركيب الدعامات لها.

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وأكد رئيس جامعة الأزهر أن المركز الإسلامي لأمراض القلب بجامعة الأزهر يفتح أبوابه لجميع الطلاب والطالبات من مختلف دول العالم، بجانب استقباله للطلاب المصريين أيضا، مشددا على أن هذا يأتي في إطار رسالة جامعة الأزهر نحو خدمة المجتمع.

كما تفقد رئيس الجامعة والوفد المرافق له مركز التدريب الطبي بالمركز، حيث تفقد دورة الموجات الصوتية التي يحاضر فيها الدكتور طاهر سلمان، مدرس القلب والأوعية الدموية بجامعة الأزهر، وقد دار حوار بين رئيس الجامعة والحاضرين في الدورة التدريبية، والذين يمثلون جنسيات مختلفة، موضحًا أن هذه الدورات التدريبية تقام بالمجان بهدف ثقل الخبرات وتنمية المهارات في مجال التعليم الطبي المستمر.

يذكر أن مركز القلب بجامعة الأزهر قد ساهم بشكل كبير وفعال بجانب باقي مكونات القطاع الطبي بالجامعة في تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار، حيث قام بإجراء 1000 عملية قسطرة تشخيصية وتركيب دعامات قلبية لمرضى على قوائم الانتظار.