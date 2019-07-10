شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة لأفضل بحث علمي في مجال طب وجراحات العيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم إحدى شركات الصناعات الدوائية مسابقة لإختيار أفضل بحث علمي في مجالات طب وجراحات العيون، وسوف يتم تنظيمها على هامش فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة «عقول عظيمة» للتعليم الطبي المستمر، المقرر إطلاقها يوم الجمعة المقبلة، يتسابق فيها شباب أطباء العيون من مختلف المحافظات، وتضم لجنة التحكيم لإختيار أفضل بحث عدد من أساتذة طب وجراحة العيون، منهم الدكتور عمرو عبدالعظيم، والدكتور ايهاب عثمان، والدكتور نادر بيومي، والدكتور أحمد عبدالهادي.

وأوضح الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تنظيم المسابقة يأتى ضمن جهود الشركة لدعم البحث العلمى في مجالات طب وجراحات العيون، وأنها تقوم على تنفيذها الشركة بدعم ورعاية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

Advertisements

وأشار عباس، إلى أن الشركة تهدف من وراء تنظيم المسابقة، على تشجيع شباب الأطباء على التميز في مجال طب وجراحة العيون، مع خلق روح المنافسة العلمية بين الباحثين، للإرتقاء بمستويات أداءهم المهنية، وبأعمالهم البحثية، وأنه وفى سبيل إثراء المنافسة على الأبحاث المتقدمة، تم تخصيص جائزة ومنح تشجيعية لحضور مؤتمرات بالخارج، لأفضل بحث.

وقالت الدكتورة شيماء صبري، مدير المكتب العلمي والتسويق بالشركة،: «إن المرحلة الثالثة من مبادرة عقول عظيمة، تأتى ضمن خطة الشركة للتعليم الطبي المستمر، وأنه سيتم عقد عدد من ورش العمل لتحقيق أقصى استفادة لشباب الأطباء، والتدريب على جراحات المياه البيضاء، والليزك وتصحيح الإبصار، وأمراض الشبكية، والجلوكوما «المياه الزرقاء»، وزرع القرنية، وحول الأطفال».

وأضافت،: «سيتم إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة عقول عظيمة بالتعاون مع قسم الرمد بجامعة اسكندرية، وتقديم برنامج متكامل على مدار 10 أيام علمية بإدارة من قبل أساتذة أطباء العيون، لتقديم المعرفة العلمية بدءً من الأساسية إلى الحديثة المحدثة، والإبتكارات في مجال طب العيون، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية».

وأوضحت أن التدريب النظري والعملي سيكون وفقاً لأحدث الطرق المبتكرة لتوصيل المعلومة بطريقة حديثة، يقدمها نخبة من أكبر أساتذة طب وجراحة العيون في مصر.