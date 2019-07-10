شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يهاجم غياب وزير الزراعة: التمثيل الوزاري أصبح متدنيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تدني التمثيل الحكومي خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، وعدم حضور الوزراء لمناقشة مشروعات القوانين والقضايا العاجلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة مشروع قانون الملكية الفكرية.

وقام عبدالعال بالتصويت بالموافقة على حظر حضور مساعدين ونواب الوزراء بدون حضور الوزير شخصيًا، باعتباره أمرا مخالفا للائحة والدستور.

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ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن وزير الزراعة في صحبة رئيس وزراء في تنزانيا، وهو الأمر الذي أعاقه عن حضور جلسة اليوم.

وأخذ عبدالعال موافقة أعضاء البرلمان بشكل استثنائي، على حضور مساعدى وزير الزراعة خلال الجلسة العامة اليوم، نظرًا لعدم حضور الوزير بشخصه.

وقال رئيس البرلمان: «وافقنا على حضور مساعدى الوزير، جلسة اليوم، باعتباره ظرف استثنائي، ولكن هذا أمر لايتفق وجلال هذه القاعة، ونصوص الدستور تنص صراحة على حضور الوزير المختص».

وتابع: «مش معقول هناقش القانون في غياب الوزير، نعم هناك ظروف نراعيها لغياب الوزير، لكن أن يصل التمثيل المتدنى من وقت لأخر في هذا المجلس لنواب الوزير والمستشارين وغيره، فهذا أمر أرفضه شكلًا وموضوعًا».