شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تنظم عرضًا لفيلم «الممر» على هامش مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على هامش المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج المقرر عقده يومي 12 و13 يوليو الجاري، تنظم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عرضًا خاصًا للفيلم السينمائي البطولي «الممر»، وذلك في إطار تعميق الولاء والانتماء وربط المصريين بالخارج بتاريخهم ووطنهم الأم.

وقالت وزارة الهجرة إنها ستنظم لتلك الكيانات أيضًا، في إطار انعقاد المؤتمر، زيارة إلى قناة السويس، حتى يطلع المصريون بالخارج على أهم المشروعات التنموية في هذا الصرح الوطني الكبير، وكل ما تحقق فيه من إنجازات حتى أصبح جاذبًا لأهم الاستثمارات العالمية الكبرى ودافعًا لأن تتصدر مصر خريطة الاستثمار العالمي.

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وفي السياق ذاته، تنظم الوزارة كذلك زيارة إلى مدينة الجلالة السياحية بمنطقة العين السخنة، لتفقد هذا المشروع الاستثماري الكبير والذي يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، في مساع إلى جعل هذا المشروع مدينة عالمية على أرض مصر.

ويهدف المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج إلى الاستماع لاستفسارات ومقترحات الكيانات ‏المصرية بالخارج وتعزيز التواصل المباشر ‏بينهم ‏وبين الجهات الحكومية المختلفة، في إطار استكمال ما ‏بدأته الوزارة من نهج في خلق جسور ‏من ‏التواصل المباشر.‏

ومن المقرر أن تضم فعاليات المؤتمر 11 جلسة وعددًا من المحاور سيتم مناقشتها خلاله، يأتي في ‏طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التي ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، حيث تتضمن ‏المحاور مناقشة ‏الشق القانوني والشق الاجتماعي والشق الاقتصادي والشق السياحي والشق الثقافي، ‏والتي يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التي يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان وغيرهم مما يخص المصريين بالخارج.‎ ‎