شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يغادر لنيروبي للمشاركة بالمؤتمر الأفريقي حول مكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، الأربعاء، إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في المؤتمر الأفريقى الإقليمى رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب، والذي يُعقد يومي الأربعاء والخميس.

ويناقش المؤتمر سبل مكافحة الإرهاب من منظور شامل يتناول كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لظاهرة الإرهاب بالقارة الأفريقية، فضلاً عن استعراض الممارسات والدروس الناجحة لدول القارة الأفريقية في مواجهة الإرهاب.