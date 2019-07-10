شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه باستكمال خطة الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتطوير بنيتها التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض جهود تطوير منظومة الكهرباء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومستجدات تطوير الشبكة القومية بما فى ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحديث قطاع الكهرباء بشكل كامل بما يلبى احتياجات مصر الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، فضلًا عن استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع باستكمال خطة الارتقاء بمنظومة الكهرباء فى مصر وتطوير بنيتها التحتية، وذلك فى إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التى تنتهجها الدولة لمحطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية، لما لذلك من مردود استثمارى حالى ومستقبلى فى قطاع الكهرباء يضمن توفير الطاقة لكافة القطاعات وللأجيال القادمة، وكذا دعمًا لجهود الدولة فى تحقيق التنمية فى أرجاء الجمهورية.