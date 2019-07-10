شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد على أهمية توفير الرعاية اللازمة للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع كبار مسئولي وزارة الخارجية لبحث جهود الوزارة في تطوير العمل القنصلي، فضلا عن رعاية الجاليات المصرية في الخارج، ودعم كافة الكيانات الممثلة لها.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يأتي في إطار حرص وزير الخارجية على متابعة جهود السفارات والقنصليات في رعاية المواطنين المصريين بصورة دورية، حيث أكد وزير الخارجية خلال الاجتماع على أهمية توفير كافة سبل الرعاية اللازمة للمواطنين في الخارج بما يسهم في دعم دورهم بالدول المقيميين بها، فضلا عن تيسير إمكانية مساهمتهم في الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، مشيراً إلى أن ذلك يعد أحد أهم أولويات عمل وزارة الخارجية.

وأشار حافظ إلى أن الاجتماع ناقش أفضل السبل لتطوير العمل القنصلي بهدف تسهيل إجراءات إنهاء المعاملات القنصلية ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وكذا ميكنة التصديق على المحررات الرسمية في إطار عملية التطوير الشاملة لمكاتب خدمات المواطنين التابعة لوزارة الخارجية على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري وجه بالاهتمام بعملية تسجيل المواطنين المصريين في الخارج من أجل تسهيل إنهاء المعاملات القنصلية وزيادة التواصل مع أبناء الجاليات ومتابعة أحوالهم بصفة دائمة، منوهاً إلى عزم وزير الخارجية عقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة القليلة المقبلة لمتابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.