شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يتوجه إلى نيروبى للمشاركة فى المؤتمر الأفريقى حول الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة فى المؤتمر الأفريقى الإقليمى رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب، والذى يُعقد فى نيروبى يومى 10 و11 يوليو الجارى.

ويناقش المؤتمر سبل مكافحة الإرهاب من منظور شامل يتناول كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لظاهرة الإرهاب بالقارة الأفريقية، فضلاً عن استعراض الممارسات والدروس الناجحة لدول القارة الأفريقية فى مواجهة الإرهاب.