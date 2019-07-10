شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يتوجه إلى نيروبى للمشاركة فى المؤتمر الأفريقى حول الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة فى المؤتمر الأفريقى الإقليمى رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب، والذى يُعقد فى نيروبى يومى 10 و11 يوليو الجارى.
ويناقش المؤتمر سبل مكافحة الإرهاب من منظور شامل يتناول كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لظاهرة الإرهاب بالقارة الأفريقية، فضلاً عن استعراض الممارسات والدروس الناجحة لدول القارة الأفريقية فى مواجهة الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية يتوجه إلى نيروبى للمشاركة فى المؤتمر الأفريقى حول الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.