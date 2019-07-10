شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة تتجاهل ترجمة كلمة ترامب لتميم عن توسعة العديد: الحمد الله أنها بأموالكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاهلت قناة الجزيرة القطرية ترجمة أجزاء من كلمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقده مع أمير قطر تميم بن حمد، حيث وجدت القناة نفسها فى حرج بسبب السخرية التى أبداها الرئيس الأمريكى من النظام القطرى وتأكيده على أن قطر هى من أنفقت على توسعة قاعدة العديد الأمريكية فى قطر. ويظهر الفيديو الخاص بالمؤتمر الصحفى بين الرئيسين كما بثته قناة الجزيرة تلعثم المترجم خلال الجزء الذى قال فيه ترامب عن توسعة قاعدة العديد القطرية :"نحمد الله أنها بأموالكم وليس بأموالنا"، فامتنع المذيع تماما عن الترجمة وتوقف عن الحديث بشكل مفاجئ ليبدأ الترجمة من الجملة التى تليها. Advertisements وتعرض تميم بن حمد أمير قطر لهجوم عنيف خلال الساعات الماضية واتهامات بالخضوع لصالح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وإنفاق أموال الدولة لنيل الرضا الأمريكى.

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