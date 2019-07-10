شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، من حيث المبدأ.

من ناحيتها أعلنت النائبة شيرين فراج، موافتها على التعديل المُقترح، مؤكدة أن قانون الجامعات الخاصة والأهلية يحتاج إلى إحكام الرقابة على الجامعات الخاصة التى تثير كثير من المشكلات.

كما أعلن النائب على بدر، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه يوسع قاعدة المشاركة، فيما طالب النائب ممدوح عمارة وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع أهالى المناطق الحدودية، ومنح بعض المتفوقين منهم الدخول للجامعات الخاصة بمنح مجانية نظرا للعجز فى بعض التخصصات مثل الطب.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن التعديل يهدف إلى جزئية هامة، خاصة وأن مصر فى مرحلة إنطلاق وتطوير تحتاج إلى تعزيز دور الجامعات الخاصة والأهلية فى التخصصات النادرة التى تحتاج الدولة إلى جهود خريجيها فى خطة التنمية.