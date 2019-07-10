تصل لـ32 ألف جنيه.. ننشر أسعار تذاكر الطيران للحج وأماكن الحصول عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، عن أسعار تذاكر الحج لعام 2019 ـ 1440 هـ، لحجاج وزارات الداخلية "القرعة"، والتضامن "الجمعيات" والسياحة "الحج السياحي"، موضحا أن الأسعار لن تشهد زيادة عن العام الماضي.

وأضاف المصدر لمصراوي، اليوم الأربعاء، طلب عدم ذكر اسمه، أن أسعار التذاكر لحج "القرعة والجمعيات" تبدأ من 11 ألفًا وحتى 13 ألف جنيه، على أن تكون أول رحلة في الموسم بمصر لحجاج القرعة يوم 18 يوليو الجاري يليها حجاج الجمعيات يوم 21 يوليو من نفس الشهر، بينما ستكون أخر رحلة يوم 4 ذو الحجة لحجاج السياحة.

وأوضح أن هناك 3 مكاتب لبيع التذاكر للحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة في مقرات، مكتب مصر للطيران بشبرا الخيمة لحجاج الأفراد والفئات والسياحة، ومكتب أكاديمية الشرطة بالعباسية لحجاج القرعة، ومكتب مصر للطيران بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة لحجاج الجمعيات.

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وتابع: سعر تذاكر الطيران لحجاج السياحة يبدأ من 15 ألفًا وحتى 32 ألف جنيه للحج المميز "الفاخر" والذي يصل سعره لـ400 ألف جنيه، متابعا: كلما قلت المدة في الإقامة كلما كان سعر التذكرة أعلى، وكلما زادت المدة كلما كان سعر التذكرة أرخص.

وعرض المصدر، أسباب ارتفاع أسعار التذاكر العام الماضي منها: فرض رسوم جديدة من المملكة العربية السعودية، وارتفاع في أسعار الوقود، والحجز في مرحلة السفر متأخرا والعودة بعد الأيام الأولى من انتهاء موسم الحج.

جدير بالذكر أن أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج السياحي العام الماضي بدأت بـ 15 ألف جنيه ووصلت إلى 18 ألفا و600 جنيه، بينما جاءت الأسعار لحج "الجمعيات"، بدأت من 11 ألف وحتى 12 ألف جنيه العام الماضي، فيما تراوحت أسعار تذاكر حجاج "القرعة" بين 12 إلى 13 ألف جنيه.

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