برلمانية: قانون الدواء يقضي على أزمة نواقص الدواء ويمنع الاحتكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء، يعد ثاني أهم قانون في مجال الصحة بعد قانون التأمين الصحي الشامل ويعد مكملا له، وإن هذين القانونين من أهم قانونين في مجال الصحة بتاريخ مصر المعاصر.

وأوضحت أن القانون يعد خطوة لحل كل المشاكل المتعلقة بأهم ملف ويخص قطاع عريض وشريحة كبيرة من المجتمع المصري، وخطوة على الطريق الصحيح لبدء تصدير الدواء المصري للخارج.

وأضافت ثابت، في بيان، الأربعاء، أن القانون يستهدف توفير دواء آمن وفعال لكل مواطن بصفة مستمرة حتى لا تحدث أزمات نواقص الدواء، والاهتمام بقطاع الدواء وتوفير فرص عمل في مجال صناعة الدواء، ووضع مصر في موقعها الريادي على المستويين العربي والأفريقي، لتعود لريادتها في صناعة الدواء، وزيادة التصدير للخارج.

وأكدت أنه يساهم في النهوض بالصناعة الوطنية والقضاء على بعض العقبات التي تواجه الصناعة وفتح أسواق جديدة لتصدير الدواء المصري للخارج.