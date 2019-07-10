الزراعة: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدرت الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، تحصين مليون و755 ألفًا و343 رأس ماشية بينهم "مليون و49 ألف و980 أبقار، 599 ألفًا و819 جاموس، 92 ألفًا و189 أغنام، و13 ألفًا و355 ماعز" منذ بداية الحملة حتى الآن.

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وقال الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الزراعة، لمصراوي، إن وحدة الطب الوقائي اتخذت جميع الإجراءات الخاصة لمواجهة الحمى القلاعية، من خلال اكتشاف البؤر المصابة، موضحًا أن الحملة تستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، أن المرض له 7 أنواع وينقسم إلى 3 أشكال، ويتم استخدام الأمصال حسب كل حالة.

وأكد صعوبة تحديد أعداد الماشية التي سيتم تحصينها بسب حالات الولادة الجديدة، مشيرًا إلى أن المستهدف تغطية 100% من الماشية بكافة أنواعها.